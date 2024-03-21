Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Terharu Lihat Anak-Anak Buat Konten Pembelaan soal Nilai 11 dari 100

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |21:18 WIB
Prabowo Terharu Lihat Anak-Anak Buat Konten Pembelaan soal Nilai 11 dari 100
Prabowo Subianto (Foto: MPI)
JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto, berseloroh menurunkan batas usia pemilih pada Pemilu menjadi 10 tahun. Usulan itu dilontarkan lantaran Prabowo merasa terharu atas konten anak-anak.

Terkhusus terkait konten yang memuat pembelaan saat Prabowo dinilai oleh capres nomor urut 1, Anies Baswedan dengan skor 11 dari 100 terkait kinerja Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Pertimbangan penurunan batas usia pemilih itu, turut ditanyakan Prabowo kepada Kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas dan Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa.

"Saya sangat terharu lihat anak-anak di Indonesia. Apa kita pertimbangkan Pak Hatta, Pak Zul usia nyoblos kita turunkan jadi 10? Kita menang besar," ucap Prabowo berseloroh saat memberi sambutan di acara buka puasa bersama jajaran DPP PAN, di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Kamis (21/3/2024).

Lantas, Prabowo menyampaikan lebih detail mengapa dirinya terharu dengan anak-anak yang memberikan dukungan untuk dirinya.

"Saya terharu karena saya lihat di vlog vlog gitu ya, di sosmed ya; anak-anak nangis-nangis, marah-marah kalau orang tuanya nggak pakai kaos gemoy. Padahal tadinya ngerti aja enggak apa itu gemoy, memang PAN luar biasa," kata Prabowo.

Sebelumnya, Capres nomor urut satu, Anies Baswedan memberikan nilai 11 dari 100 untuk kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo. Penilaian diberikan setelah Anies diminta capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo saat debat capres-cawapres beberapa waktu lalu.

(Angkasa Yudhistira)

      
