Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Golkar Akan Usung Airin Rachmi Diany Jadi Cagub Banten 2024

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |21:26 WIB
Golkar Akan Usung Airin Rachmi Diany Jadi Cagub Banten 2024
Ahmad Doli Kurnia (kiri) memberi keterangan pers (Foto: MPI/Felldy)
A
A
A

JAKARTA - Wakil ketua umum (Waketum) DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung memastikan bahwa partainya sudah mempertimbangkan mantan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany untuk maju sebagai calon Gubernur Banten 2024-2029.

"Memang bu Airin sejak awal kita memang proyeksikan menjadi Cagub di Banten," kata Doli saat jumpa pers di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (21/3/2024).

 BACA JUGA:

Apalagi, merujuk hasil perolehan suara pemilihan legislatif (Pileg) DPR 2024 ini, Airin menunjukkan kesuksesannya dalam merebut hati rakyat. Diketahui, Airin maju sebagai Caleg untuk daerah pemilihan (Dapil) Banten III.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/337/3119428/ilustrasi_pemungutan_suara_ulang-0Omh_large.jpg
Ada Daerah Belum Jelas Pelaksanaan Coblos Ulang, Kemendagri: Soal Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119087/kpu_bakal_ganti_petugas_kpps_yang_bermasalah-c5tk_large.jpeg
Evaluasi Jajaran di Wilayah PSU, KPU Bakal Ganti Petugas KPPS yang Bermasalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119082/bawaslu_minta_kpu_percepat_tahapan_psu-0sbe_large.jpeg
Bawaslu Minta KPU Percepat Tahapan PSU: Ini Bulan Ramadhan Rawan Politik Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119021/kpu_beberkan_anggaran_pelaksanaan_psu_paling_banyak_di_wilayah_papua-bl85_large.jpeg
KPU Beberkan Anggaran Pelaksanaan PSU Paling Banyak di Wilayah Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/338/3112673/pj_gubernur_jakarta_teguh_setyabudi-2fuL_large.jpg
Teguh Setyabudi Sebut Pramono dan Rano Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Jakarta Tanggal 20 Februari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/337/3109738/wakil_ketua_dpr_ri_sufmi_dasco_ahmad-NuMU_large.jpeg
Dasco : Kemendagri Usul Kepala Daerah Dilantik 18-20 Februari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement