Golkar Akan Usung Airin Rachmi Diany Jadi Cagub Banten 2024

JAKARTA - Wakil ketua umum (Waketum) DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung memastikan bahwa partainya sudah mempertimbangkan mantan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany untuk maju sebagai calon Gubernur Banten 2024-2029.

"Memang bu Airin sejak awal kita memang proyeksikan menjadi Cagub di Banten," kata Doli saat jumpa pers di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (21/3/2024).

Apalagi, merujuk hasil perolehan suara pemilihan legislatif (Pileg) DPR 2024 ini, Airin menunjukkan kesuksesannya dalam merebut hati rakyat. Diketahui, Airin maju sebagai Caleg untuk daerah pemilihan (Dapil) Banten III.