HOME NEWS NASIONAL

Sekjen PDIP: Jangan Sampai Partai Kakbah Dihilangkan Sejarahnya karena Dukung Ganjar-Mahfud

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |21:45 WIB
Sekjen PDIP: Jangan Sampai Partai Kakbah Dihilangkan Sejarahnya karena Dukung Ganjar-Mahfud
Hasto Kritiyanto (Foto: TPN Ganjar-Mahfud)
A
A
A

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung penuh permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 yang bakal diajukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke MK, setelah partai berlambang Kakbah itu tak lolos ambang batas parlemen.

PDIP bahkan siap membantu sejumlah data ke parpol koalisinya itu.

"Kami juga memberikan dukungan terhadap upaya PPP di dalam melakukan gugatan di MK. Tidak hanya bantuan spirit tapi juga data-data yang diperlukan PPP," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Kamis (21/3/2024).

 BACA JUGA:

Adapun hal itu dilakukan lantaran PPP berdasarkan hasil rekapitulasi nasional dinyatakan tidak lolos ambang batas parlementer, padahal partai itu merupakan partai bersejarah yang selalu lolos parlemen sejak tahun 1971 silam. Ia pun mengaku tak rela jika penyalahgunaan kekuasaan hingga menjegal partak berlambang kabah itu.

"Jangan sampai partai Kakbah ini dihilangkan sejarahnya hanya karena mendukung Ganjar-Mahfud, ini sudah kebangetan," tutupnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
MK Partai Kakbah PPP PDIP Pemilu 2024
Telusuri berita news lainnya
