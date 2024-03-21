Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hanura: Jangan Mau Ditipu Narasi Pemilu 2024 Selesai

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |22:04 WIB
Hanura: Jangan Mau Ditipu Narasi Pemilu 2024 Selesai
Sekjen Partai Hanura Benny Rhamdani (Foto: MPI)
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Hanura Benny Rhamdani meminta agar masyarakat tak tertipu narasi yang dibangun oleh kubu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Narasi yang dimaksud ialah yang menyatakan bahwa Pemilu 2024 telah selesai.

"Saya ingin menegaskan, dalan konpers sore hari ini pihak 02 membangun narasi bahwa Pemilu sudah selesai. Jadi rakyat jangan mau ditipu dengan narasi ini, framming ini," kata Benny di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

Sebab, kata Benny, penetapan rekapitulasi hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (20/3/2024) malam, merupakan rangkaian tahapan Pemilu 2024. KPU, kata dia, baru menyampaikan hasil akhir rekapitulasi nasional perolehan suara.

"Tidak ada berita acara tertulis atau pernyataan ketua KPU yang mengatakan, menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, tidak," sambungnya.

Apalagi, kata dia, KPU juga masih membuka hak konstitusional untuk menggugat hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan. Adapun sejauh ini, Partai Hanura bersama Partai pengusung Ganjar Pranowo lainnya juga telah merancang gugatan sengketa hasil Pemilu.

"Jadi rakyat jangan mau ditipu, dibodoh-bodohi, seolah-olah framming yang mereka lakukan kita benarkan bahwa pemilu sudah selesai," tandasnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
