Rusia Sebut 10 WNI Jadi Tentara Bayaran di Ukraina, Panglima TNI : Hoaks Itu!

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan bahwa klaim Rusia yang menyebut ada 10 Warga Negara Indonesia (WNI) jadi tentara bayaran di Ukraina adalah hoaks atau tidak benar.

Agus berkata, pihaknya telah memeriksa data di atase pertahanan dan tak menemukan 10 WNI jadi tentara bayaran Ukraina.

"Saya sudah cek ke atase pertahanan di sana, tidak ada data tersebut. Kita kan di Indonesia tidak menganut tentara bayaran, karena kita tentara sukarela atau mileter wajib yang direkrut melalui perekrutan yang ada di wilayah-wilayab, tamtama, bintara, perwira, ada Akmil, dan seperti yang saya sampaikan tadi militer wajib," kata Agus saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

Agus menyatakan isu tersebut merupakan kabar bohong atau hoaks. Pasalnya, tak ada data yang menunjukan 10 WNI menjadi tentara bayaran Ukraina.

"Kita kan enggak menganut tentara bayaran, tidak ada. Itu hanya, kita sudah cek ke kedutaan Rusia, juga tidak ada, hoaks itu," tegasnya.