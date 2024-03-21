Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rusia Sebut 10 WNI Jadi Tentara Bayaran di Ukraina, Panglima TNI : Hoaks Itu!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |22:06 WIB
Rusia Sebut 10 WNI Jadi Tentara Bayaran di Ukraina, Panglima TNI : Hoaks Itu!
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (Foto: Puspen TNI)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan bahwa klaim Rusia yang menyebut ada 10 Warga Negara Indonesia (WNI) jadi tentara bayaran di Ukraina adalah hoaks atau tidak benar.

Agus berkata, pihaknya telah memeriksa data di atase pertahanan dan tak menemukan 10 WNI jadi tentara bayaran Ukraina.

"Saya sudah cek ke atase pertahanan di sana, tidak ada data tersebut. Kita kan di Indonesia tidak menganut tentara bayaran, karena kita tentara sukarela atau mileter wajib yang direkrut melalui perekrutan yang ada di wilayah-wilayab, tamtama, bintara, perwira, ada Akmil, dan seperti yang saya sampaikan tadi militer wajib," kata Agus saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

 BACA JUGA:

Agus menyatakan isu tersebut merupakan kabar bohong atau hoaks. Pasalnya, tak ada data yang menunjukan 10 WNI menjadi tentara bayaran Ukraina.

"Kita kan enggak menganut tentara bayaran, tidak ada. Itu hanya, kita sudah cek ke kedutaan Rusia, juga tidak ada, hoaks itu," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191519/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-cAq5_large.jpg
Breaking News! Panglima TNI Rotasi 187 Perwira Tinggi dari 3 Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171362/panglima_tni-1b7q_large.jpg
Panglima TNI Beri Semangat Korps Kadet RI: Jangan Pandang Status, Masa Depan Ada di Tanganmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166828/istigisah-A8BN_large.jpg
Istighosah Ribuan TNI & Ustaz Adi Hidayat, Doa dan Iman Perkuat Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/512/3137718/panglima_tni_melakukan_peninjauan-4gU5_large.jpg
Transformasi Prajurit TNI: Mahir Bahasa Asing, Andal Kuasai Alutsista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/337/3134827/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-qcrX_large.jpg
Panglima TNI Tanamkan Nilai Kepemimpinan dan Nasionalisme ke Siswa SMA Taruna Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118570/masjid-HaVm_large.jpg
Panglima TNI Resmikan Masjid Jami Ar-Rohman, Ini Filosofi Kubah Baret Bintang 4 dan Menara Tongkat Komando
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement