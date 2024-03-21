Jokowi: Prabowo Sudah Tahu Mana yang Baik untuk Negara

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dirinya telah memberikan ucapan selamat kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, karena keluar sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024.

"Sudah (memberikan ucapan selamat), lewat telepon. Lewat telepon-telepon saya ucapin selamat," kata Jokowi saat ditemui setelah menyaksikan pertandingan bola Indonesia vs Vietnam di Stadion GBK, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024) malam.

Jokowi menegaskan, tidak ada arahan khusus darinya sebagai presiden kepada presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto.

Karena, menurut Jokowi, Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra itu sudah mengetahui mana yang baik dan buruk untuk Indonesia.

"Enggak perlu lah (arahan), Pak Prabowo sudah tahu mana yang baik untuk negara ini. Saya kira dia sudah tahu," ucapnya.