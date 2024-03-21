Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polda Metro Pastikan Jakarta Aman Terkendali Usai Penetapan Pemilu 2024

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |05:38 WIB
Polda Metro Pastikan Jakarta Aman Terkendali Usai Penetapan Pemilu 2024
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengumumkan hasil penetapan Pemilu 2024 malam ini. Polda Metro Jaya memastikan situasi wilayah Jakarta dan sekitarnya dalam kondisi aman dan terkendali.

“Yang pertama situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya sampai saat ini aman terkendali,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan di KPU RI, Rabu (20/3/2024) malam.

Mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan itu menyebut l Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto juga ikut dalam pengamanan di KPU hari ini. Selain itu, jajaran di polres wilayah Polda Metro Jaya juga masih melakukan kegiatan pengamanan.

Selain itu, ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang ikut berpartisipasi menjaga keamanan. Polisi berharap situasi kondusif ini bisa terus dipertahankan.

"Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama semua pihak, seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi positif sehingga dengan saat ini situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya aman terkendali," jelasnya.

Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan hasil pemilu presiden dan wakil presiden 2024 untuk 38 Provinsi Indonesia dan Luar Negeri, Rabu (20/4/2024). Dari jumlah suara keseluruhan pasangan nomor urut dua Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka keluar sebagai pemenang pilpres 2024.

