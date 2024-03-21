Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Laga Indonesia vs Vietnam, Sejumlah Ruas Jalan di Sekitar GBK Macet

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |20:11 WIB
Ada Laga Indonesia vs Vietnam, Sejumlah Ruas Jalan di Sekitar GBK Macet
Lalin sekitar GBK macet (Foto: Irfan Maruf)
JAKARTA - Sejumlah arus lalu lintas di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) mengalami kemacetan. Kemacetan terjadi akibat banyaknya orang yang mendekat kawasan SUGBK untuk menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia dengan Vietnam pada lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Pantauan MNC Portal, kemacetan parah terjadi Jalan Jenderal Sudirman dari patung pemuda ke arah GBK, Jakarta Selatan. Banyaknya kendaraan yang hendak masuk ke kawasan GBK membuat penumpukan di jalan utama Jenderal Sudirman depan Kementerian Pendidikan.

Kemacetan diperparah akibat sejumlah kendraan yang tidak lagi diperbolehkan masuk ke area parkir FX Sudirman. "Parkir penuh," teriak juru parkir Gedung FX Sudirman, Kamis (21/3/2024).

Kemacetan juga terjadi dari Jalan Asia Afrika menuju pintu 1 GBK. Kemacetan parah tersebut membuat sejumlah kendraan melampiaskan dengan menekan klakson.

Timnas Indonesia versus Vietnam sendiri akan bertanding pada pukul 20.30 WIB. Laga tersebut merupakan lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

