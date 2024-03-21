Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Update Banjir Demak: 24.436 Jiwa Masih Bertahan di Pengungsian

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |21:29 WIB
Update Banjir Demak: 24.436 Jiwa Masih Bertahan di Pengungsian
Banjir Demak, Jawa Tengah (Foto: Ist/Binti M)
JAKARTA - Sebanyak 24.436 jiwa masih bertahan di pengungsian yang tersebar di 106 titik pengungsian akibat banjir yang melanda Demak, Jawa Tengah.

"Meski demikian, sejumlah pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Kamis (21/3/2024).

Sementara itu, Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BPBD Demak melaporkan ketinggian air di wilayah Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak terdampak banjir dilaporkan turun hingga 50 sentimeter.

"Sebelumnya, air menggenangi wilayah Kecamatan Karanganyar hingga setinggi 200 meter," kata Aam sapaan Abdul Muhari.

Hal yang sama juga terjadi di wilayah Demak Kota. Genangan banjir setinggi betis orang dewasa sejak banjir melanda Kota Wali pada 13 Maret ini berangsur turun 20 sentimeter pada hari ini.

"Dengan menggunakan mobil pompa, tim gabungan melaksanakan penyedotan air di Sungai Londo, Desa Singorjo, Kecamatan Demak Kota sejak Rabu (20/3) malam," ujar Aam.

