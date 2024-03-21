Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Gudang Lazada di Jakbar, 14 Mobil Damkar Dikerahkan

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |23:07 WIB
Kebakaran Gudang Lazada di Jakbar, 14 Mobil Damkar Dikerahkan
Gudang Lazada kebakaran (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Gudang penyimpanan barang milik Lazada di Jalan Pesing Poglar, Jakarta Barat, kebakaran, Kamis (21/3/2024) malam.

Kasie Ops Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat, Syarifudin mengatakan, kebakaran mulai terjadi pada 21.59 WIB.

"Kamis, 21 Maret 2024, pukul 21.59 WIB Gudang Lazada di Jl. Pesing Poglar Gudang Lazada terbakar," katanya kepada wartawan, Kamis (21/3/2024).

Syarifudin mengungkap, pihaknya mengerahkan sebanyak lima unit mobil pemadam kebakaran (damkar) dengan 20 personel pada tahap awal.

"Pengerahan Akhir 14 unit mobil damkar dengan 70 personil," ucapnya.

"Masih proses pemadaman," sambungnya.

Saat ini, kata Syarifudin, pihaknya masih berupaya memadamkan api, dan belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Termasuk apakah ada korban jiwa atau tidak dalam peristiwa itu.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192436/kebakaran-26bm_large.jpg
Kebakaran Hebat di Panti Jompo Manado, 16 Orang Tewas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192322/kebakaran-aqoM_large.jpg
Papan Reklame Samping Mal Sarinah Jakpus Terbakar Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192280/kebakaran-VC5Q_large.jpg
Kronologi Kebakaran Kantor Wali Kota Jaksel, Berawal dari Suara Ledakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192239/kebakaran-hSuZ_large.jpg
Permukiman Padat Penduduk Samping Tol Wiyoto Wiyono Arah Bandara Terbakar Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192234/kebakaran-ZIDT_large.jpg
Breaking News! Kebakaran Landa Kantor Pemkot Jakarta Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191357/rumah_terbakar_di_grogol_petamburan-6Msc_large.jpg
Rumah Terbakar di Grogol Petamburan, 20 Damkar Dikerahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement