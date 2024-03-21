Kebakaran Gudang Lazada di Jakbar, 14 Mobil Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Gudang penyimpanan barang milik Lazada di Jalan Pesing Poglar, Jakarta Barat, kebakaran, Kamis (21/3/2024) malam.

Kasie Ops Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat, Syarifudin mengatakan, kebakaran mulai terjadi pada 21.59 WIB.

"Kamis, 21 Maret 2024, pukul 21.59 WIB Gudang Lazada di Jl. Pesing Poglar Gudang Lazada terbakar," katanya kepada wartawan, Kamis (21/3/2024).

Syarifudin mengungkap, pihaknya mengerahkan sebanyak lima unit mobil pemadam kebakaran (damkar) dengan 20 personel pada tahap awal.

"Pengerahan Akhir 14 unit mobil damkar dengan 70 personil," ucapnya.

"Masih proses pemadaman," sambungnya.

Saat ini, kata Syarifudin, pihaknya masih berupaya memadamkan api, dan belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Termasuk apakah ada korban jiwa atau tidak dalam peristiwa itu.

(Angkasa Yudhistira)