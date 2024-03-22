Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Banjir di Demak-Kudus, Jokowi : Tanggul yang Jebol Ditutup Malam Ini

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |01:19 WIB
Soal Banjir di Demak-Kudus, Jokowi : Tanggul yang Jebol Ditutup Malam Ini
Tanggul jebol, 88 desa di Demak kebanjiran (Foto : iNews)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dirinya sudah berbicara dengan Menteri PUPR, Basuki Hadi Moeljono terkait wilayah Semarang, Demak, hingga Kudus yang masih tergenang banjir.

Jokowi mengatakan, berdasarkan hasil perbincangannya dengan Basuki, diketahui bahwa tanggul yang jebol sudah diperbaiki, dan diperkirakan malam ini sudah tertutup.

"Tadi saya tanya ke pak menteri PU, yang jebol sudah dikerjain, ya kita harapkan dalam malam ini atau besok (tanggul yang jebol) sudah bisa nutup, memang airnya melimpah sangat besar sekali," kata Jokowi saat ditemui setelah menyaksikan pertandingan bola Indonesia vs Vietnam di Stadion GBK, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024) malam.

Kementerian PUPR, kata Jokowi, sudah berupaya memperbaiki tanggul yang jebol tersebut, namun ia tidak memungkiri bahwa intensitas hujan sangat tinggi akhir-akhir ini, sehingga air pun melimpah.

"Ini juga kerja siang malam dan kementerian PU segera menutup. Ya memang hujannya intensitasnya sangat tinggi sekali," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement