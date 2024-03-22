Soal Banjir di Demak-Kudus, Jokowi : Tanggul yang Jebol Ditutup Malam Ini

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dirinya sudah berbicara dengan Menteri PUPR, Basuki Hadi Moeljono terkait wilayah Semarang, Demak, hingga Kudus yang masih tergenang banjir.

Jokowi mengatakan, berdasarkan hasil perbincangannya dengan Basuki, diketahui bahwa tanggul yang jebol sudah diperbaiki, dan diperkirakan malam ini sudah tertutup.

"Tadi saya tanya ke pak menteri PU, yang jebol sudah dikerjain, ya kita harapkan dalam malam ini atau besok (tanggul yang jebol) sudah bisa nutup, memang airnya melimpah sangat besar sekali," kata Jokowi saat ditemui setelah menyaksikan pertandingan bola Indonesia vs Vietnam di Stadion GBK, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024) malam.

Kementerian PUPR, kata Jokowi, sudah berupaya memperbaiki tanggul yang jebol tersebut, namun ia tidak memungkiri bahwa intensitas hujan sangat tinggi akhir-akhir ini, sehingga air pun melimpah.

"Ini juga kerja siang malam dan kementerian PU segera menutup. Ya memang hujannya intensitasnya sangat tinggi sekali," katanya.