HOME NEWS NASIONAL

Soal Jatah Menteri Untuk PAN Terserah Prabowo

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |03:06 WIB
Soal Jatah Menteri Untuk PAN Terserah Prabowo
Prabowo Subianto (Foto : MPI)
JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto yang dinyatakan menang berdasar rekapitulasi suara yang digelar KPU, terkait jatah menteri untuk partainya.

"Ya jadi kalau soal kabinet, kami ini PAN, paham betul itu haknya preogratifnya bapak presiden terpilih, ya terserah beliau ya," kata Zulhas kepada wartawan, Kamis (21/3/2024).

Zulhas tidak menjawab apakah sudah apa pembahasan mengenai kabinet pemerintahan Prabowo atau belum. Namun ia menegaskan, partainya akan mendukung setiap langkah Prabowo.

"Kami serahkan ke bapak aja, yang ngerti ukurannya apa kan beliau, PAN serahkan saja. Yang jelas PAN sepenuh jiwa raga lah untuk di belakang pak Prabowo," katanya.

"Untuk menyukseskan program-program visi misi, program kerja yang akan dikerjakan pak Prabowo," sambungnya.

