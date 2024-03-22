Panglima TNI Sebut Aksi KKB Melampaui Batas

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menilai aksi teror yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sudah melampaui batas, karena berani melukai masyarakat, termasuk anggota TNI-Polri.

"Memang situasi di papua ini si OPM aksinya sudah melebihi batas, sudah melakukan aksi-aksi teror pembunuhan kepada masyarakat, TNI dan Polri," kata Agus saat ditemui usai rapat kerja bersama Komisi I DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

Agus mengungkap, pihaknya sudah memiliki sejumlah langkah penanganan terhadap tindakan teroris dan separatis oleh kelompok tersebut.

"Saya sudah melakukan langkah-langkah dan mudah-mudahan lah bisa segera teratasi," katanya.

Sebagai informasi, kontak senjata antara TNI-Polri dan KKB kerap terjadi akhir-akhir ini. Bahkan Prajurit Marinir TNI Angkatan Laut (AL) Sertu (Mar) Ismunandar gugur dalam peristiwa pada Minggu (17/3/2024).

Ismunandar bersama Serka Salim terlibat baku tembak dengan KKB saat hendak menuju ke Distrik Kulirik, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah.