Nasdem Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Hasto Bilang Ada yang Tak Terungkap ke Publik

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto turut merespons ucapan selamat yang diberikan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, kepada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dinyatakan KPU sebagai pemenang Pilpres 2024.

"Tentu saja ada aspek-aspek yang tidak terungkap ke publik. Karena jangankan sebuah partai, saksi-saksi yang akan memberikan testimoni kesaksian di MK pun banyak dilakukan intimidasi," ujar Hasto kepada wartawan, Kamis 21 Maret 2024.

Berbeda dengan NasDem, Hasto menegaskan, partainya tetap akan melakukan perlawanan atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Tapi kami berdiri pada ajaran Bung Karno yang ketika membangun semangat rakyat beliau mengatakan jangankan sebuah bangsa, cacing saja itu kalo terinjak-injak dia akan kluget-kluget melakukan perlawanan. Sehingga perlawanan secara terukur itu akan kami lakukan," katanya.

Sebagai informasi, Partai NasDem menyatakan telah menerima hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pernyataan itu, disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam jumpa pers menanggapi hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024 di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2024).

"Partai Nasdem menyatakan menerima hasil Pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden," kata Surya Paloh.