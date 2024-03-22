Pemilu 2024, Hasto: Kita Berhadapan dengan Abuse of Power

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengungkap sejumlah intimidasi yang terjadi sebelum dan sesudah pelaksanaan Pemilu 2024. Gelaran pemilu kali ini, kata Hasto, dihadapkan pada abuse of power.

"Kalau intimidasi kan memang dilakukan sejak awal. Ya ketika proses ini berjalan, bahkan ketika penetapan partai-partai mana yang bisa ikut pemilu itu kan dilakukan berbagai intimidasi," kata Hasto kepada wartawan, Kamis (21/3/2024).

Bahkan, Hasto menyinggung soal bukti yang ditunjukkan perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Hadar Nafis Gumay dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi II DPR.

Kala itu, Hadar Nafis Gumay sempat menampilkan layar yang diduga berisi percakapan anggota KPU Provinsi yang merasa resah karena diduga mengalami intervensi KPU Pusat.

"Testimoni dari Pak Hadar Gumay di Komisi II itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya beberapa partai itu tidak memiliki syarat untuk ikut pemilu seperti PSI. Tapi kan kemudian ada upaya untuk meloloskan, ini saya hanya membaca pernyataan-pernyataan," tuturnya.

Intimidasi tersebut, menurut Hasto, akan terus berlangsung dan mengancam jalannya demokrasi di Indonesia.

"Jadi ketika dari depan sudah ada intimidasi, di tengahnya dilakukan, di hilir dilakukan, ya mungkin ini bagi para pelakunya tanggung, sehingga terus intimidasi dilakukan," katanya.