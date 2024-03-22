Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kunjungi Lokasi Banjir Demak, Jokowi Ingin Pastikan Perbaikan Tanggul Jebol

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |09:51 WIB
Kunjungi Lokasi Banjir Demak, Jokowi Ingin Pastikan Perbaikan Tanggul Jebol
Presiden Jokowi. (Foto: BPMI)
JAKARTA - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Demak, Jawa Tengah untuk meninjau lokasi terdampak banjir, Jumat (22/3/2024) pagi.

"Pada kunjungan kerja hari ini, Presiden ingin memastikan perbaikan tanggul yang jebol tertangani dengan baik," kata Ari dalam keterangannya.

Sebelumnya, kata Ari, Presiden Jokowi telah memerintahkan kepada Menteri PUPR dan Kepala BNPB bergerak cepat dalam merespons situasi darurat banjir di Demak dan sekitarnya. Terutama, dengan memprioritaskan perbaikan sejumlah tanggul yang jebol.

"Selain itu, Bapak Presiden juga ingin memastikan  pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak banjir berjalan dengan lancar di lapangan, mulai dari proses evakuasi, pendirian tenda darurat, distribusi logistik, dapur umum sampai dengan pelayanan kesehatan," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengunjungi Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah pada hari ini Jumat 22 Maret 2024.

Jokowi Tiba di Jateng Cek Kondisi Banjir di Demak 

Pesawat Boeing 737-400 TNI AU yang membawa Presiden beserta rombongan tiba di Pangkalan Udara Utama TNI AD Ahmad Yani, Kota Semarang sekitar pukul 08.00 WIB.

Tampak menyambut ketibaan Presiden di Kota Semarang yakni Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Deddy Suryadi, dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ahmad Luthfi, serta Danlanumad Ahmad Yani Kolonel Cpn Ihwan Okti Riyadi. 

