Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Siklon Tropis Neville Terpantau di Barat Daya Jawa Barat, Ini Dampaknya

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |09:56 WIB
Siklon Tropis Neville Terpantau di Barat Daya Jawa Barat, Ini Dampaknya
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan Siklon Tropis Neville terpantau di Samudra Hindia sebelah barat daya Jawa Barat. BMKG mengingatkan dampak tidak langsung berupa gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan.

Siklon Tropis Neville terpantau di Samudra Hindia sebelah barat daya Jawa Barat dengan koordinat 17.8 derajat Lintang Selatan dan 104.7 derajat Bujur Timur, sekitar 1290 km sebelah selatan barat daya Cilacap.

“Siklon Tropis Neville memiliki kecepatan angin maksimum 85 knots dan tekanan udara minimum 963 hPa bergerak ke arah barat - barat daya dengan kecepatan angin maksimum 85 knots dan tekanan udara minimum 963 hPa bergerak ke arah barat - barat daya,” tulis BMKG dalam keterangannya, Jumat (22/3/2024).

Sementara itu, BMKG memprakirakan Siklon Tropis Neville akan meningkat dalam 24 jam ke depan pada kategori empat. “Siklon Tropis Neville bergerak ke arah barat-barat daya menjauhi wilayah Indonesia.”

Siklon Tropis Neville berdampak tidak langsung pada cuaca di Indonesia berupa gelombang laut tinggi 1.25 hingga 2.5 meter atau moderate sea di Perairan barat Kepulauan Enggano hingga Lampung, Samudra Hindia barat Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan, Perairan selatan Pulau Jawa hingga Pulau Sumba.

Kemudian di Selat Bali-Badung-Lombok-Alas-Sape bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, dan Samudra Hindia selatan Pulau Jawa hingga Pulau Sumba.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
cuaca cuaca buruk BMKG
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193103//viral-AT86_large.jpg
BMKG Peringatkan Hujan Lebat pada 2 hingga 8 Januari 2026, Sejumlah Daerah Status Siaga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193100//hujan-Snoc_large.jpg
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Melanda Jabodetabek Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192799//pencairan_kapal-YM5H_large.jpg
Kecelakaan Laut Jadi Sorotan, DPR Desak Moratorium Kapal Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/340/3192765//gempa_perairan_barat_aceh_jaya-kHlj_large.jpg
Gempa M4,4 Guncang Perairan Barat Aceh Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192732//hujan-w8XF_large.jpg
Cuaca Malam Tahun Baru di Jabodetabek Diprediksi Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192715//gempa-JdPx_large.jpg
Gempa M4,5 Guncang Bener Meriah Aceh, Pusatnya di Darat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement