Siklon Tropis Neville Terpantau di Barat Daya Jawa Barat, Ini Dampaknya

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan Siklon Tropis Neville terpantau di Samudra Hindia sebelah barat daya Jawa Barat. BMKG mengingatkan dampak tidak langsung berupa gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan.

Siklon Tropis Neville terpantau di Samudra Hindia sebelah barat daya Jawa Barat dengan koordinat 17.8 derajat Lintang Selatan dan 104.7 derajat Bujur Timur, sekitar 1290 km sebelah selatan barat daya Cilacap.

“Siklon Tropis Neville memiliki kecepatan angin maksimum 85 knots dan tekanan udara minimum 963 hPa bergerak ke arah barat - barat daya dengan kecepatan angin maksimum 85 knots dan tekanan udara minimum 963 hPa bergerak ke arah barat - barat daya,” tulis BMKG dalam keterangannya, Jumat (22/3/2024).

Sementara itu, BMKG memprakirakan Siklon Tropis Neville akan meningkat dalam 24 jam ke depan pada kategori empat. “Siklon Tropis Neville bergerak ke arah barat-barat daya menjauhi wilayah Indonesia.”

Siklon Tropis Neville berdampak tidak langsung pada cuaca di Indonesia berupa gelombang laut tinggi 1.25 hingga 2.5 meter atau moderate sea di Perairan barat Kepulauan Enggano hingga Lampung, Samudra Hindia barat Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan, Perairan selatan Pulau Jawa hingga Pulau Sumba.

Kemudian di Selat Bali-Badung-Lombok-Alas-Sape bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, dan Samudra Hindia selatan Pulau Jawa hingga Pulau Sumba.

(Khafid Mardiyansyah)