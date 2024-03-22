Ahmad Sahroni Penuhi Panggilan KPK untuk Diperiksa Dugaan TPPU SYL

JAKARTA - Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (22/3/2024).

Kedatangannya itu memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Antirasuah terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks Mentero Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Sahroni tiba di kantor Komisi Antirasuah sekitar pukul 09.37 WIB. Kemudian, ia beranjak ke ruang pemeriksaan sekira pukul 09.43 WIB.

BACA JUGA: Nasdem Lirik Ahmad Sahroni Dibandingkan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta

Dalam kesempatan tersebut, Sahroni nampak mengenakan pakaian serba hitam, mulai daei celana, baju, jaket, hingga kacamata semua senada.

Kepada awak media, ia pun kembali menerangkan alasannya baru bisa memenuhi panggilan KPK hari ini.

"Klarifikasinya waktu yang pertama kali ya karena suratnya datang sehari sebelum (pemeriksaan) dan kebetulan ada kegiatan yang ga bisa ditinggalin, makanya hari ini datang," ujar Sahroni.

(Khafid Mardiyansyah)