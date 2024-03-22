Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ahmad Sahroni Penuhi Panggilan KPK untuk Diperiksa Dugaan TPPU SYL

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |10:18 WIB
Ahmad Sahroni Penuhi Panggilan KPK untuk Diperiksa Dugaan TPPU SYL
A
A
A

JAKARTA - Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (22/3/2024).

Kedatangannya itu memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Antirasuah terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks Mentero Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Sahroni tiba di kantor Komisi Antirasuah sekitar pukul 09.37 WIB. Kemudian, ia beranjak ke ruang pemeriksaan sekira pukul 09.43 WIB.

Dalam kesempatan tersebut, Sahroni nampak mengenakan pakaian serba hitam, mulai daei celana, baju, jaket, hingga kacamata semua senada.

Kepada awak media, ia pun kembali menerangkan alasannya baru bisa memenuhi panggilan KPK hari ini.

"Klarifikasinya waktu yang pertama kali ya karena suratnya datang sehari sebelum (pemeriksaan) dan kebetulan ada kegiatan yang ga bisa ditinggalin, makanya hari ini datang," ujar Sahroni.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
KPK Partai Nasdem Ahmad Sahroni
