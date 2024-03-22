Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Meski Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PKS Tekankan Ada Ruang Gugatan di MK

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |12:01 WIB
Meski Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PKS Tekankan Ada Ruang Gugatan di MK
A
A
A

JAKARTA - Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang telah memenangkan Pilpres 2024. Namun, ia menekankan masih ada ruang gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita ucapkan selamat dalam tahap hitungan KPU dengan tetap ada ruang MK,” kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Jazuli mengingatkan, setiap kontestasi politik akan melahirkan pihak yang menang dan kalah. Menurutnya, pihak yang kalah harus dapat menerima kekalahan sebagai bagian dari proses berdemokrasi.

“Maka sebagai orang yang menganut paham demokrasi, harus menerima kemenangan, harus menerima kekalahan,” tuturnya.

Jazuli menekankan, gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK bukan karena tidak dapat menerima kekalahan. Tetapi, katanya, subtansi gugatan ke MK oleh para pemohon adalah mempermasalahkan cara Prabowo-Gibran meraih kemenangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/340/3193422//pembunuh_anak_politisi_pks-s5Km_large.jpg
Pembunuh Anak Politisi PKS Cilegon Ditangkap, Polisi: Pelaku Spesialis Curat Rumah Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193256//relawan_dikirim_ke_lokasi_bencana_sumatera-p8Bg_large.jpg
Relawan Berkeahlian Khusus Dikirim ke Lokasi Bencana Sumatera, dari Montir hingga Ahli Bangunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192676//mahkamah_agung-DHvI_large.jpg
Hakim MK Anwar Usman Pensiun Tahun Depan, MA Bentuk Pansel Cari Penggantinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/340/3192537//kapolres_cilegon_akbp_martua_raja_taripar_laut_silitonga-U8Nl_large.png
Kasus Pembunuhan Anak Politisi PKS di Cilegon, 22 Orang Diperiksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/340/3191881//relawan_dan_aparat_saat_evakuasi_korban_bencana_sumatera-tj6f_large.jpg
Kolaborasi Relawan dan Aparat Negara Percepat Penanganan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189888//presiden_pks_almuzzamil_yusuf-5xB4_large.jpg
Banjir dan Longsor Sumatera, PKS Kerahkan Ribuan Relawan Tangani Bencana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement