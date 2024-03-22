Meski Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PKS Tekankan Ada Ruang Gugatan di MK

JAKARTA - Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang telah memenangkan Pilpres 2024. Namun, ia menekankan masih ada ruang gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita ucapkan selamat dalam tahap hitungan KPU dengan tetap ada ruang MK,” kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Jazuli mengingatkan, setiap kontestasi politik akan melahirkan pihak yang menang dan kalah. Menurutnya, pihak yang kalah harus dapat menerima kekalahan sebagai bagian dari proses berdemokrasi.

“Maka sebagai orang yang menganut paham demokrasi, harus menerima kemenangan, harus menerima kekalahan,” tuturnya.

Jazuli menekankan, gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK bukan karena tidak dapat menerima kekalahan. Tetapi, katanya, subtansi gugatan ke MK oleh para pemohon adalah mempermasalahkan cara Prabowo-Gibran meraih kemenangan.