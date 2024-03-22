193 Juta Orang Diprediksi Akan Mudik Lebaran, Wapres: Pemerintah Telah Mengantisipasi

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memastikan telah mengantisipasi lonjakan angka pemudik yang diprediksi mencapai 193 juta orang. Wapres menyebut pengaturan sejumlah aspek pendukung mudik akan menjadi fokus perhitungan Pemerintah.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan memprediksi terdapat 193 juta orang yang akan melakukan perjalan mudik lebaran pada tahun 2024. Angka ini cenderung meningkat jika dibandingkan dengan jumlah pemudik tahun 2023, yaitu 123 juta orang.

“Terkait itu [kenaikan jumlah pemudik] saya kira tahun ini lebih besar dari tahun yang lalu dan itu sudah diantisipasi melalui Sidang-sidang Kabinet, baik yang menyangkut keamanan, transportasi, dan ketersediaan untuk pengangkutan,” kata Wapres usai menghadiri acara di Kendari, Sulawesi Tenggara, dikutip Jumat (22/03/2024).

Selain itu, berkenaan dengan melonjaknya jumlah pemudik periode ini, Wapres mengimbau untuk selalu mengedepankan keamanan diri, di samping Pemerintah juga telah menyiapkan rencana-rencana pengamanan mudik.

“[Saya] mengimbau untuk tidak menggunakan motor karena berbahaya dan berbagai antisipasi yang lainnya baik dari Kepolisian, Kementerian Perhubungan, itu semuanya sudah disiapkan oleh Pemerintah,” ungkap Wapres.