Bukan Hanya Terbelah, Ramalan Jayabaya Juga Ramalkan Pulau Jawa Bakal Tenggelam

JAKARTA - Jayabaya merupakan Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135-1157. Jayabaya dikenal atas ramalan-ramalannya yang terkenal tersirat namun akurat di masa sekarang.

Salah satu ramalan Jayabaya yang paling terkenal adalah Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua.

Ramalan itu dikaitkan dengan aktivitas vulkanik di Gunung Slamet yang berada di lima kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Brebes, Banyumas, Purbalingga, Pemalang, dan Tegal.

Ramalan tersebut menyatakan, jika Gunung Slamet meletus, maka Pulau Jawa akan menciptakan parit yang menyatukan pantai utara dan selatan Jawa.

Cerita ini sudah lama berkembang di warga Banyumas dan sekitarnya yang dikaitkan dengan ramalan Jayabaya. Meski demikian, sampai saat ini mitos tersebut belum dapat dibuktikan secara nyata.

Tak Hanya meremalkan Pulau Jawa yang akan terbelah, Jayabaya juga menuliskan Dalam ramalannya ‘banjir bandang ana ndi ndi’ yang berarti banjir ada dimana-mana. Ramalan tersebut dinarasikan sebagai tenggelamnya Pulau Jawa.

Jayabaya pun meramalkan terjadinya bencana besar yang menelan banyak korban. Ramalan itu menyebutkan banyak kejadian tak terduga di masa depan, salah satunya terkait cuaca yang tidak menentu.