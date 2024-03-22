Breaking News: Gempa M 6,6 Kembali Guncang Tuban Jawa Timur

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M6,6 mengguncang Tuban, Jawa Timur, Jumat (22/3/2024), pukul 15.52 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa berada di kedalaman 10 kilometer.

Sementara itu, pusat gempa ini berada di 130 km Tuban Jawa Timur, dengan titik koordinat 5.76 Lintang Selatan dan 112.33 Bujur Timur.

“Gempa Mag:6.6, 22-Mar-2024 15:52:58WIB, Lok:5.76LS, 112.33BT (130 km TimurLaut TUBAN-JATIM), Kedlmn:10 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Salman Mardira)