Bertemu Surya Paloh, Prabowo Ajak NasDem Gabung ke Koalisinya

Konferensi pers bersama Surya Paloh dan Prabowo Subianto di Nasdem Tower, Jakarta (Foto: MPI/Felldy)

JAKARTA - Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2024). Prabowo mengajak NasDem bergabung ke Koalisi Indonesia Maju.

"Saya selalu menawari, saya selalu mengajak," kata Prabowo dalam konferensi pers bersama Surya Paloh di NasDem Tower.

BACA JUGA:

Prabowo mengatakan, perkembangan geoekonomi dunia serta analisa analisa banyak pihak, telah menyatakan bahwa Indonesia arahnya akan menjadi kuat dan makmur.