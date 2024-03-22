JAKARTA - Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2024). Prabowo mengajak NasDem bergabung ke Koalisi Indonesia Maju.
"Saya selalu menawari, saya selalu mengajak," kata Prabowo dalam konferensi pers bersama Surya Paloh di NasDem Tower.
Prabowo mengatakan, perkembangan geoekonomi dunia serta analisa analisa banyak pihak, telah menyatakan bahwa Indonesia arahnya akan menjadi kuat dan makmur.