INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Kota Demak yang Dulunya Diduga Pelabuhan Terkaya Pantura Dekat Selat Muria

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |16:33 WIB
Kisah Kota Demak yang Dulunya Diduga Pelabuhan Terkaya Pantura Dekat Selat Muria
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Demak merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah punya sejarah panjang. Dijuluki Kota Wali, dulu wilayah ini merupakan pusat Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di tanah Jawa yang didirikan oleh Raden Patah pada abad 15 Masehi.

Demak juga diduga menjadi lokasi pelabuhan terkaya di Pantura lantaran dekat dengan Selat Muria.

Selat Muria merupakan selat yang pernah ada dan menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Muria. Selat ini dulunya merupakan daerah perdagangan yang ramai, dengan kota-kota perdagangan seperti Demak, Jepara, Pati, dan Juwana.

Pada sekitar tahun 1657, endapan sungai yang bermuara di selat ini terbawa ke laut sehingga selat ini semakin dangkal dan menghilang, sehingga Pulau Muria menyatu dengan Pulau Jawa.

Pada masa glasial, sekira 600.000 tahun yang lalu, Gunung Muria beserta pegunungan kecil di Patiayam dulunya bergabung dengan dataran utama Pulau Jawa. Hal itu terjadi karena saat itu suhu bumi turun dalam waktu yang lama.

Sehingga permukaan laut turun rata-rata 100 meter. Namun pada interglasial, kondisi itu berbalik. Suhu bumi meningkat menyebabkan es mencair. Alhasil volume air laut meningkat membuat dataran Gunung Muria dan Pulau Jawa terpisah oleh laut dangkal yang tidak terlalu lebar hingga menjadi selat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
