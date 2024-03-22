Gempa Jakarta Terasa Kencang, Gedung Terasa Bergoyang

JAKARTA - Gempa Jakarta terasa cukup kencang. Gempa yang berpusat di Tuban, Jawa Timur itu memang memiliki kekuatan sampai M6,5.

Karyawan yang berada di lantai delapan perkantoran yang berada di Menteng, Jakarta Pusat merasakan jika gempa ini cukup membuat goyang saat dia tengah rapat.

"Terasa kencang gempanya tadi. Goyang-goyang," kata Agus, salah satu karyawan di Jakarta, Jumat (22/3/2024).

Gempa besar ini terjadi pada pukul 15.52 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa berada di kedalaman 10 kilometer.

Pusat gempa ini berada di 130 km Tuban Jawa Timur, dengan titik koordinat 5.76 Lintang Selatan dan 112.33 Bujur Timur.

(Fakhrizal Fakhri )