HOME NEWS NASIONAL

PPP Gagal Lolos ke Senayan, Jokowi hingga Bahlil Lontarkan Candaan ke Sandiaga Uno

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |17:00 WIB
PPP Gagal Lolos ke Senayan, Jokowi hingga Bahlil Lontarkan Candaan ke Sandiaga Uno
Jokowi dan Wapres lapor SPT (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bercanda ke Menparekraf Sandiaga Uno dikarenakan PPP tidak lolos ke Senayan berdasarkan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sandiaga Uno diketahui Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP di Pemilu 2024.

Momen tersebut terjadi saat Jokowi dengan para menterinya lapor SPT Pajak 2024, Istana Negara, Jumat (22/3/2024). Jokowi pada saat itu didampingi Wapres Ma'ruf Amin.

Mulanya, Jokowi-Ma'ruf bersama para menteri selesai melaporkan SPT dan menunjukkan bukti lapor SPT masing-masing.

Usai menunjukkan bukti SPT, Jokowi dan para menteri tampak berbincang santai. Pada saat itu, Bahlil pun melontarkan candaannya ke Sandiaga terkait PPP yang gagal ke DPR RI.

Saat itu, Bahlil berkelakar jika Sandiaga ingin membayar pajak lebih, namun PPP justru tidak lolos ke Senayan. Berdasarkan rekapitulasi KPU, PPP tidak lolos ambang batas atau parlimentary threshold sebesar 4%.

"Pak Sandi tadi mau bayar pajak lebih. Tapi PPP belum lolos," kata Bahlil.

Para menteri pun tertawa karena celetukan Bahlil. Bahkan, Jokowi yang pada kesempatan itu tampak bersama para menteri pun menimpali candaan Bahlil.

"Ini pajak loh," kata Jokowi menanggapi Bahlil.

Halaman:
1 2
      
