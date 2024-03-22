Tuban Diguncang 8 Kali Gempa Susulan Setelah M6,5 yang Bikin Jakarta Goyang

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M6,5 mengguncang Tuban, Jawa Timur, Jumat (22/3/2024), pukul 15.52 WIB. Gempa tersebut dirasakan hingga Jakarta dan sekitarnya.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa berada di kedalaman 10 kilometer.

Sementara itu, pusat gempa ini berada di 130 km Tuban Jawa Timur, dengan titik koordinat 5.76 Lintang Selatan dan 112.33 Bujur Timur.

Setelah gempa tersebut, BMKG melalui akun X resminya mengumumkan ada 8 gempa susulan dari gempa M6,5 tersebut hingga pukul 17.05 WIB.

Berikut gempa susulan yang tercatat

1. Magnitudo 4.7 pukul 16:06:51WIB, berlokasi 5.79LS, 112.53BT (134 km TimurLaut TUBAN-JATIM) kedalaman 10 Km

2. Magnitudo 4.4 pukul 16:12:52 WIB, berlokasi 5.78LS, 112.48BT (133 km TimurLaut TUBAN-JATIM), Kedalaman 10 Km

3. Magnitudo 4.5 pukul 16:14:51 WIB, berlokasi 5.70LS, 112.39BT (138 km TimurLaut TUBAN-JATIM), Kedalaman: 10 Km

4. Magnitudo 5.0, pukul 16:19:28 WIB, berlokasi 5.82LS, 112.43BT (127 km TimurLaut TUBAN-JATIM), Kedalaman: 10 Km

5. Magnitudo 3.6 pukul 16:28:08 WIB, berlokasi 6.09LS, 112.17BT (90 km TimurLaut TUBAN-JATIM), Kedalaman: 10 Km