HOME NEWS NASIONAL

Jakarta Berguncang, Ternyata Tuban Diserang 3 Kali Gempa Besar Hari Ini

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |17:18 WIB
Jakarta Berguncang, Ternyata Tuban Diserang 3 Kali Gempa Besar Hari Ini
A
A
A

JAKARTA - Gempa yang berpusat di Tuban, Jawa Timur membuat Jakarta bergoyang. Gempa yang berpusat di Tuban, Jawa Timur itu memang memiliki kekuatan sampai M6,5.

Gempa besar ini terjadi pada pukul 15.52 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa berada di kedalaman 10 kilometer.

Pusat gempa ini berada di 130 km Tuban Jawa Timur, dengan titik koordinat 5.76 Lintang Selatan dan 112.33 Bujur Timur.

Ternyata, sepanjang hari ini ada tiga gempa besar yang melanda Tuban. Mengutip BMKG, berikut ini tiga gempa dengan kekuatan di atas M5.0 yang terjadi di Tuban hari ini.

1. Gempa yang terjadi pada pukul 15:52:58 WIB. Terjadi di lintang -5.76 dan bujur 112.33. Kekuatan gempa ini mencapai M6.5 dengan kedalaman 10 Km dan berpusat di wilayah 130 km Timur Laut Tuban, Jatim.

Gempa ini yang getarannya terasa kencang hingga Jakarta. Karyawan yang berada di lantai delapan perkantoran yang berada di Menteng, Jakarta Pusat merasakan jika gempa ini cukup membuat goyang saat dia tengah rapat.

Halaman:
1 2
      
