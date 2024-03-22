Viral Video Gempa Tuban Bikin Rumah Ambruk dan Jalan Rusak, BNPB: Itu Hoaks!

JAKARTA - Kapusdatinkom BNPB Abdul Muhari menegaskan bahwa viralnya video yang menunjukkan adanya bangunan rumah hingga jalanan rusak akibat gempa bermagnitudo (M) 6,0 yang mengguncang Tuban merupakan hoaks.

Aam -sapaan akrabnya- menegaskan bahwa video tersebut merupakan peristiwa bencana di Cinjur, Jawa Barat, pada 2022 silam yang dinarasikan sebagai dampak gempa Tuban.

"Beredar di media sosial dan WAG video kerusakan dengan narasi dampak akibat gempa M6,0 lepas Pantai Tuban siang tadi. Narasi video tersebut hoaks karena video adalah video dampak gempa Cianjur tahun 2022," ujarnya.

Diketahui bahwa gempa bumi bermagnitudo (M) 6,5 mengguncang Tuban, Jawa Timur, Jumat (22/3/2024).