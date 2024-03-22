Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengulik Ramalan Jayabaya Tentang Gempa Besar Renggut Banyak Nyawa, Begini Penjelasannya

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |17:46 WIB
Mengulik Ramalan Jayabaya Tentang Gempa Besar Renggut Banyak Nyawa, Begini Penjelasannya
Ilustrasi Jayabaya (Ist)
A
A
A

RAJA Jayabaya yang memimpin Kerajaan Kediri periode 1135 - 1159 masyhur dengan ramalan-ramalannya. Ia membuat banyak ramalan tentang masa depan negeri yang kini diakui kebenarannya oleh sebagian golongan.

Ramalan Prabu Jayabaya tercantum dalam beberapa naskah kuno antara lain Serat Jayabaya Musarar, Serat Pranitiwakya, dan lainnya.

Selain itu juga dinukilkan dalam buku Babad Tanah Jawi.

Salah satu ramalan Jayawijaya yang terkenal adalah akan adanya bencana besar berupa gempa bumi yang memakan banyak korban. Selain itu akan muncul bencana alam dan cuaca tak menentu.

Halaman:
1 2 3
      
