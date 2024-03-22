RS Dharmais Sebut Bantuan Puluhan Ribu Masker MNC Peduli Sangat Bermanfaat Bagi Pasien

JAKARTA - MNC Peduli mendonasikan 20.000 masker dengan standar medis kepada pasien kanker. Bantuan itu, disalurkan melalui Yayasan Kanker Anak Indonesia (YKAI), dalam acara bertajuk Buka Puasa Bareng (Bubar) bersama pasien anak yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS) Kanker Dharmais, Jakarta Barat.

Penyerahan 20.000 masker dari MNC Peduli ini, dilakukan oleh Head of CSR MNC Group Tengku Havid kepada Chairwoman Yayasan Kanker Anak Indonesia (YKAI), Sallyana Sorongan di Auditorium Rumah Sakit Dharmais, Jakarta Barat pada Jumat (22/3/2024).

Direktur Utama RS Kanker Dharmais dr. Soeko Werdi Nindito mengatakan, bantuan puluhan ribu masker itu sangat bermanfaat bagi para pasien pengidap kanker. Dengan masker, ia menilai, para penyintas bisa memberi perlindungan ekstra terhadap penyakit lain.

"Pasien kanker itu akan diberi obat-obatan seperti kemoterapi dan lain-lain. Nah kondisi seperti ini akan menurunkan daya tahan tubuh dari pasien tersebut. Sehingga kalau pasien itu menggunakan masker, dia akan terhindar atau berkurang resikonya untuk terpapar penyakit lain seperti infeksi dan lain-lain," kata Soeko saat ditemui di RS Kanker Dharmais, Jakarta Barat, Jumat (22/3/2024).

Di sisi lain, kata Soeko, bantuan paket masker dari MNC Peduki sangat bermanfaat untuk RS. Apalagi, RS yang sejatinya merupakan fasilitas umum banyak orang berlalu lalang.

"Yang kita tidak tahu sebenarnya mereka membawa virus atau penyakit apa. Sehingga yang paling banyak itu penyakit pernafasan, karena ada infeksi saluran pernafasan. Sehingga dengan adanya masker ini bisa dimanfaatkan oleh petugas kesehatan itu sendiri untuk pasien," tutur Soeko.

"Kalau sudah kena kanker lalu kena infeksi kan semakin berat. Nah ini manfaatnya sangat besar sekali (masker). Saya ucapkan terima kasih sekali lagi," tandasnya.