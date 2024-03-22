Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nama Arsul Sani Ada di Jajaran Hakim MK, Publik Diminta Tak Perlu Khawatir

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |18:21 WIB
Nama Arsul Sani Ada di Jajaran Hakim MK, Publik Diminta Tak Perlu Khawatir
A
A
A

JAKARTA - Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro menilai, keikutsertaan Arsul Sani di dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum nanti di Mahkamah Konstitusi tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan.

Diketahui, dari laman resmi MK, Arsul Sani diajukan menjadi hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hal tersebut sesuai ketentuan dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), sebelum memangku jabatannya, hakim konstitusi mengucapkan sumpah di hadapan presiden.

Arsul menggantikan Wahiduddin Adams yang purnabakti karena memasuki usia pensiun hakim konstitusi, yakni berusia 70 tahun pada Januari 2024 ini.

Menurut Bawono, sebelum Arsul Sani mencalonkan diri dan terpilih sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, Arsul Sani telah mengundurkan diri dari Partai Persatuan Pembangunan.

"Apalagi dalam berbagai kesempatan seperti saat menjalani fit and proper test di DPR RI dan setelah pelantikan sebagai hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani telah berkomitmen untuk menjaga independensi imparsialitas dalam menjalankan tugas sebagai hakim Mahkamah Konstitusi," katanya dalam keterangan tertulis.

Halaman:
1 2
      
