MNC Peduli Gelar Bukber dan Donasikan 20.000 Masker ke Pejuang Kanker di RS Dharmais

JAKARTA - MNC Peduli mendonasikan 20.000 masker dengan standar medis kepada pasien kanker. Bantuan itu, disalurkan melalui Yayasan Kanker Anak Indonesia (YKAI), dalam acara bertajuk Buka Puasa Bareng bersama pasien anak yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS) Kanker Dharmais, Jakarta Barat.

Penyerahan 20.000 masker dari MNC Peduli ini, dilakukan oleh Head of CSR MNC Group Tengku Havid kepada Chairwoman Yayasan Kanker Anak Indonesia (YKAI), Sallyana Sorongan di Auditorium Rumah Sakit Dharmais, Jakarta Barat pada Jumat (22/3/2024).

Direktur Utama RS Kanker Dharmais dr. Soeko Werdi Nindito mengatakan, bantuan puluhan ribu masker itu sangat bermanfaat bagi para pasien pengidap kanker. Dengan masker, ia menilai, para penyintas bisa memberi perlindungan ekstra terhadap penyakit lain.

"Pasien kanker itu akan diberi obat-obatan seperti kemoterapi dan lain-lain. Nah kondisi seperti ini akan menurunkan daya tahan tubuh dari pasien tersebut. Sehingga kalau pasien itu menggunakan masker, dia akan terhindar atau berkurang resikonya untuk terpapar penyakit lain seperti infeksi dan lain-lain," kata Soeko saat ditemui di RS Kanker Dharmais, Jakarta Barat, Jumat (22/3/2024).