Anies Baswedan Merapat ke Markas NasDem Usai Prabowo Bertemu Surya Paloh

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan menyambangi NasDem Tower di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2024), setelah Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu Ketua Umum Partai NasDem di tempat yang sama.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Anies tiba sekira pukul 17.48 WIB. Dengan menggunakan baju muslim berwarna putih, Anies turun dari mobilnya dan langsung disambut Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto.

Sayangnya, tak ada kata yang disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu saat ditanya oleh awak media. Dia hanya melemparkan senyum dan langsung bergegas menuju lokasi acara yang berada di lantai atas dari markas Nasdem tersebut.

Untuk diketahui, sebelum Anies datang saat menjelang buka puasa ini, Prabowo Subianto lebih dahulu datang ke markas Partai Nasdem sekira pukul 13.36 WIB tadi. Surya Paloh turun langsung ke bawah untuk menyambut kedatangan Prabowo.

(Salman Mardira)