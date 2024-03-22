Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anies Baswedan Merapat ke Markas NasDem Usai Prabowo Bertemu Surya Paloh

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |18:41 WIB
Anies Baswedan Merapat ke Markas NasDem Usai Prabowo Bertemu Surya Paloh
Anies Baswedan saat tiba di Nasdem Tower, Jakarta (Foto: MPI/Felldy)
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan menyambangi NasDem Tower di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2024), setelah Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu Ketua Umum Partai NasDem di tempat yang sama.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Anies tiba sekira pukul 17.48 WIB. Dengan menggunakan baju muslim berwarna putih, Anies turun dari mobilnya dan langsung disambut Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto.

 BACA JUGA:

Sayangnya, tak ada kata yang disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu saat ditanya oleh awak media. Dia hanya melemparkan senyum dan langsung bergegas menuju lokasi acara yang berada di lantai atas dari markas Nasdem tersebut.

Untuk diketahui, sebelum Anies datang saat menjelang buka puasa ini, Prabowo Subianto lebih dahulu datang ke markas Partai Nasdem sekira pukul 13.36 WIB tadi. Surya Paloh turun langsung ke bawah untuk menyambut kedatangan Prabowo.

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement