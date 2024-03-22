Kapolda Metro Jaya Janji Selesaikan Kasus Firli Bahuri : Tinggal Fase Terakhir

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto berjanji akan menyelesaikan kasus pemerasan yang diduga dilakukan mantan Ketua KPK Firli Bahuri terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

"Yang jelas saya katakan pada waktunya akan selesai. Nanti lihat aja ke depan bagaimana," kata Karyoto di Polda Meyro Jaya, Jakarta, Jumat (22/3/2024).

Dia menegaskan bahwa kasus tersebut sampai saat ini masih terus berjalan dan tidak akan dihentikan. Namun, dia tidak menjelaskan kapan waktu pasti akan selesai.

