Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolda Metro Jaya Janji Selesaikan Kasus Firli Bahuri : Tinggal Fase Terakhir

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |20:22 WIB
Kapolda Metro Jaya Janji Selesaikan Kasus Firli Bahuri : Tinggal Fase Terakhir
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto berjanji akan menyelesaikan kasus pemerasan yang diduga dilakukan mantan Ketua KPK Firli Bahuri terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

"Yang jelas saya katakan pada waktunya akan selesai. Nanti lihat aja ke depan bagaimana," kata Karyoto di Polda Meyro Jaya, Jakarta, Jumat (22/3/2024).

Dia menegaskan bahwa kasus tersebut sampai saat ini masih terus berjalan dan tidak akan dihentikan. Namun, dia tidak menjelaskan kapan waktu pasti akan selesai.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189446/pemerasan-mkX3_large.jpg
8 Eks Pejabat Kemnaker Didakwa Kantongi Rp135 Miliar dari Pemerasan RPTKA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185864/kabid_propam_polda_sumut_dinonaktifkan_sementara-Qiq0_large.jpg
Kabid Propam Polda Sumut Dinonaktifkan, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165150/kpk-mf0q_large.jpg
Soal LHKPN Irvian 'Sultan' Tersangka Kasus Pemerasan Kemenaker, KPK: Tidak Sinkron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/338/3160129/pemerasan-HQo9_large.jpg
Oknum Ketua RT-RW Pelaku Pemerasan Kontraktor Sekolah Terancam 9 Tahun Bui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/338/3154845/pemerasan-0H2x_large.jpg
Nih Tampang 9 Wartawan Gadungan yang Peras Korban saat Sedang Check-in di Hotel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/525/3152502/wartawan_gadungan-Bz6M_large.jpg
Peras Kepala Desa, 5 Wartawan Gadungan Ditangkap!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement