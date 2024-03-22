Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo dan Gibran Bertemu untuk Pertama Kali Usai Ditetapkan sebagai Pemenang Pilpres 2024

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |20:36 WIB
Prabowo dan Gibran Bertemu untuk Pertama Kali Usai Ditetapkan sebagai Pemenang Pilpres 2024
Prabowo dan Gibran bertemu di Jakarta Selatan (Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk pertama kalinya sejak KPU menetapkan hasil Pemilu 2024.

Pertemuan berlangsung di kawasan Jakarta Selatan dalam buka puasa bersama sekaligus syukuran ulang tahun putra Prabowo, Didit Hadi Prasetyo, Jumat (22/3/2024) sore.

Dalam foto yang tersebar di kalangan wartawan tampak Prabowo mengenakan kemeja biru muda dengan celana panjang warna hitam. Sementara Gibran mengenakan kemeja jins dengan celana hitam panjang.

Prabowo terlihat berbicara dengan Gibran. Sementara Gibran membungkukan badan mendengarkan Prabowo.

 BACA JUGA:

Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Aminuddin Ma'ruf membenarkan pertemuan Prabowo dan Gibran sore tadi.

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
