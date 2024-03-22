Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MK Terima 9 Laporan Gugatan Hasil Pemilu 2024, Ini Rinciannya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |20:48 WIB
MK Terima 9 Laporan Gugatan Hasil Pemilu 2024, Ini Rinciannya
Ruang pelayanan Gedung MK, Jakarta Pusat (Foto: MPI/Danandaya)
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 9 sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Umum (PHPU) 2024 untuk Pilpres, Pileg DPR, DPRD, dan DPD RI pada hari kedua. Juru bicara MK, Fajar Laksono menyebut untuk PHPU DPR dan DPRD dari 9 sengketa yang terdaftar, belum ada pihak pemohon dari partai politik.

Dia menjelaskan, MK membuka pendaftaran PHPU ini selama 72 jam. Untuk mensiasati hal tersebut, kata Fajar, pegawai akan dibagi 2 shift.

"Jadi kalau di masa-masa PHPU ini jam kerja pegawai MK ini jam 07.30 WIB pagi sampai 19.30 malam, nah itu dibagi dua shift. Jadi shift pertama itu 07.30-19.30 nanti ganti shift yang kedua terus begitu," katanya, Jumat (22/3/2024).

Pendaftaran untuk Pileg akan berakhir pada Sabtu 22 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Sedangkan untuk pemilu presiden sampai pukul 24.00 WIB.

Berikut 6 nama yang telah mengajukan Sengketa PHPU yang terdaftar di MK untuk pemilu DPR atau DPRD

1. Nurmiati La Abusaleh

PHPU Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Dapil Maluku Tengah 3 Tahun 2024, dengan nomor registrasi 01-02-12-31/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024

2. Abrianto

PHPU Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Dapil Muara Enim 5 Tahun 2024, dengan nomor registrasi :02-02-10-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024

3. Ronny Bara Pratama

 

PHPU Anggota DPR-DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, dengan nomor registrasi 04-02-04-11/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024.

4. H Sungkono

PHPU Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Dapil Jawa Timur I Tahun 2024, dengan nomor registrasi: 03-02-12-15/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024.

5. Rio Valentino Palilingan

PHP Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara Dapil Minahasa 2 Tahun 2024, dengan nomor registrasi: 05-02-03-25/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024

6. Masturo

PHP Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Dapil Musi Rawas Utara 1 Tahun 2024 dengan nomor registrasi 06-02-05-06/AP3-DPR-DPRD Pan.MK/03/2024

