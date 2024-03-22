Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Surya Paloh Bertemu Prabowo, Anies Baswedan: Itu Sesuatu yang Baik

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |20:56 WIB
Surya Paloh Bertemu Prabowo, Anies Baswedan: Itu Sesuatu yang Baik
Anies Baswedan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut satu, Anies Baswedan angkat bicara ihwal pertemuan yang dilakukan antara Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh dengan Prabowo Subianto yang dilakukan siang tadi.

"Saya rasa itu itu sesuatu yang baik ketika ada tokoh seperti Pak Prabowo mau berkunjung lalu Partai Nasdem sebagai tuan rumah menerima dan menyambut, ya sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak ada yang luar biasa," kata Anies di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Jumat (22/3/2024).

Anies pun enggan menanggapi soal Surya Paloh yang mengisyaratkan membuka peluang bagi Nasdem bergabung dengan koalisi Prabowo. Pasalnya, saat ini, dia bersama Timnas AMIN masih fokus untuk proses di Mahkamah Konstitusi (MK).

Apalagi, kata dia, pembentukankabinet pemerintahan baru terjadi pada bulan Oktober.

"Sekarang masih bulan Maret. Jadi apapun yang dikatakan hari ini semuanya sifatnya spekulatif karena siapapun yang nanti terpilih akan dilantik, baru dilantik tanggal 20 Oktober dan baru bentuk kabinet sesudah dilantik, jadi membicarakan itu sekarang itu masih panjang, masih panjang," ujarnya.

