MNC Peduli Siap Salurkan 1 Juta Masker untuk Pejuang Kanker di Indonesia

JAKARTA - MNC Peduli menyalurkan 20.000 masker dengan standar medis kepada pejuang kanker di Rumah Sakit Dharmais, Jakarta Barat, Jumat (22/3/2024). Bantuan disalurkan melalui Yayasan Kanker Anak Indonesia (YKAI) sambil buka puasa bersama pasien anak yang dirawat di Rumah Sakit Kanker tersebut.

Penyerahan 20.000 masker dari MNC Peduli dilakukan oleh Head of CSR MNC Group Tengku Havid kepada Chairwoman Yayasan Kanker Anak Indonesia (YKAI), Sallyana Sorongan di Auditorium Rumah Sakit Dharmais.

Havid mengatakan, bahwa pemberian puluhan ribu masker medis ini merupakan bagian dari program MNC Peduli bertajuk '1 Juta Masker untuk Pejuang Kanker'.

