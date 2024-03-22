Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MNC Peduli Siap Salurkan 1 Juta Masker untuk Pejuang Kanker di Indonesia

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |21:01 WIB
MNC Peduli Siap Salurkan 1 Juta Masker untuk Pejuang Kanker di Indonesia
MNC Peduli donasikan 20.000 masker ke pasien kanker di RS Dharmais, Jakarta (Foto: MPI/Achmad)
A
A
A

JAKARTA - MNC Peduli menyalurkan 20.000 masker dengan standar medis kepada pejuang kanker di Rumah Sakit Dharmais, Jakarta Barat, Jumat (22/3/2024). Bantuan disalurkan melalui Yayasan Kanker Anak Indonesia (YKAI) sambil buka puasa bersama pasien anak yang dirawat di Rumah Sakit Kanker tersebut.

Penyerahan 20.000 masker dari MNC Peduli dilakukan oleh Head of CSR MNC Group Tengku Havid kepada Chairwoman Yayasan Kanker Anak Indonesia (YKAI), Sallyana Sorongan di Auditorium Rumah Sakit Dharmais.

Havid mengatakan, bahwa pemberian puluhan ribu masker medis ini merupakan bagian dari program MNC Peduli bertajuk '1 Juta Masker untuk Pejuang Kanker'.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189893/warga_aceh_tamiang_terima_bantuan_mnc_peduli-0H1V_large.jpg
Terima Bantuan dari MNC Peduli, Warga Kuala Simpang Aceh Tamiang Bersyukur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189876/mnc_peduli-0dF4_large.jpg
MNC Peduli Salurkan Bantuan ke Warga Kuala Simpang Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189640/sanqua-1gc7_large.jpg
Wujudkan Komitmen Hadir di Tengah Masyarakat, SanQua Beri Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189632/mnc_peduli-gUKX_large.jpg
Gandeng SanQua, MNC Peduli Bakal Kembali Terjun Kirim Bantuan Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189562/mvn_mnc_peduli-BXtE_large.jpg
Senyum Oma-Opa Rumah Jompo Wisma Sahabat Baru Sambut Hangat MVN-MNC Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189530/mvn_dan_mnc_peduli_aksi_sosial_di_rumah_jompo_wisma_harapan_baru-YMXr_large.jpg
Aksi Sosial MVN-MNC Peduli Hibur Lansia di Rumah Jompo Wisma Harapan Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement