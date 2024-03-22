Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tinjau Banjir Demak Bersama Kepala BNPB, Jokowi Sampaikan Tiga Upaya Penanganan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |21:06 WIB
Tinjau Banjir Demak Bersama Kepala BNPB, Jokowi Sampaikan Tiga Upaya Penanganan
Jokowi tinjau Banjir Demak (Foto: BNPB)
A
A
A

DEMAK – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melakukan peninjauan banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, pada Jumat (22/3/2024).

Turut mendampingi, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Bupati Demak Eisti'anah, serta unsur forkopimda lainnya.

Sesuai dengan agenda, Presiden bersama rombongan mengunjungi dua posko pengungsian warga terdampak banjir yang berlokasi di SMK Ganesa Demak dan Wisma Halim Demak. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi menyampaikan tiga upaya penanganan untuk mengatasi banjir Demak.

Pertama, perbaikan tanggul yang jebol diantaranya dipicu intensitas hujan yang turun hingga menyebabkan tanggul tidak mampu menampung debit air. Saat ini kondisi tanggul sudah diperbaiki dan berhasil ditutup

"Tangguh yang jebol, sudah dilakukan perbaikan dan sudah ditutup, selesai dikerjakan selama empat hari siang-malam berturut-turut," ujar Jokowi.

Jokowi menambahkan, tidak hanya memperbaiki tanggul. Sejumlah langkah untuk mengatasi banjir juga dilakukan, diantaranya pemerintah juga telah melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi curah hujan di wilayah Kabupaten Demak dan sekitarnya.

“Yang kedua, awan di atas juga telah dilakukan Teknologi Modifikasi Cuaca, sehingga bisa digeser ke arah laut. Harapannya, Ini juga akan sangat mengurangi hujan yang ada di Kabupaten Demak dan sekitarnya,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
