Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Bawean dan Tuban Satu Rangkaian, Susulannya Terjadi 64 Kali

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |21:42 WIB
Gempa Bawean dan Tuban Satu Rangkaian, Susulannya Terjadi 64 Kali
Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut gempa bumi yang terjadi di Pulau Bawean, dan Tuban pada Jumat (22/3/2024) merupakan satu rangkaian.

"Bahwa gempa Baweaan ini merupakan rangkaian gempa di laut Jawa," kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, Jumat (22/3/2024).

Adapun hingga pukul 20.00 WIB hari ini, BMKG juga telah mencatat terjadi sebanyak 64 kali gempa susulan. Rentan kekuatan gempa berkisar pada kekuatan magnitudo 2,7 hingga 6,5.

"Hingga pukul 20.00 WIB hasil monitor BMKG menunjukkan telah terjadi aktivitas gempa sebanyak 64 kali dengan magnitudo rentan 2,7-6,5 yang terjadi tadi petang," sambungnya.

Daryono merekomendasikan agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak bertanggungjawab. Adapun, ia juga memastikan gempa ini tidak memicu terjadinya potensi tsunami.

"Silakan mengevakuasi diri apabila melihat bangunan rumahnya sudah miring, mengalami retakan akibat gempa ini," tutupnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193103//viral-AT86_large.jpg
BMKG Peringatkan Hujan Lebat pada 2 hingga 8 Januari 2026, Sejumlah Daerah Status Siaga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193100//hujan-Snoc_large.jpg
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Melanda Jabodetabek Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192799//pencairan_kapal-YM5H_large.jpg
Kecelakaan Laut Jadi Sorotan, DPR Desak Moratorium Kapal Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/340/3192765//gempa_perairan_barat_aceh_jaya-kHlj_large.jpg
Gempa M4,4 Guncang Perairan Barat Aceh Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192732//hujan-w8XF_large.jpg
Cuaca Malam Tahun Baru di Jabodetabek Diprediksi Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192715//gempa-JdPx_large.jpg
Gempa M4,5 Guncang Bener Meriah Aceh, Pusatnya di Darat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement