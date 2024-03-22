Gempa Bawean dan Tuban Satu Rangkaian, Susulannya Terjadi 64 Kali

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono (foto: dok ist)

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut gempa bumi yang terjadi di Pulau Bawean, dan Tuban pada Jumat (22/3/2024) merupakan satu rangkaian.

"Bahwa gempa Baweaan ini merupakan rangkaian gempa di laut Jawa," kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, Jumat (22/3/2024).

Adapun hingga pukul 20.00 WIB hari ini, BMKG juga telah mencatat terjadi sebanyak 64 kali gempa susulan. Rentan kekuatan gempa berkisar pada kekuatan magnitudo 2,7 hingga 6,5.

"Hingga pukul 20.00 WIB hasil monitor BMKG menunjukkan telah terjadi aktivitas gempa sebanyak 64 kali dengan magnitudo rentan 2,7-6,5 yang terjadi tadi petang," sambungnya.

Daryono merekomendasikan agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak bertanggungjawab. Adapun, ia juga memastikan gempa ini tidak memicu terjadinya potensi tsunami.

"Silakan mengevakuasi diri apabila melihat bangunan rumahnya sudah miring, mengalami retakan akibat gempa ini," tutupnya.

(Awaludin)