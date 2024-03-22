Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komnas HAM Soroti Video Viral Dugaan Penyiksaan Warga Sipil Papua oleh Oknum TNI

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |22:19 WIB
Komnas HAM Soroti Video Viral Dugaan Penyiksaan Warga Sipil Papua oleh Oknum TNI
Ilustrasi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti video viral di sosial media yang memperlihatkan dugaan penyiksaan warga sipil Papua oleh oknum TNI.

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro mengatakan, pihaknya menilai bahwa dugaan penyiksaan tersebut menambah rentetan korban kekerasan akibat konflik di Papua yang diduga merupakan penyiksaan oleh aparat.

"Komnas HAM memperoleh informasi terkait video dugaan penyiksaan terhadap warga sipil di Papua yang viral di sejumlah media sosial. Berdasarkan informasi awal yang dikumpulkan Komnas HAM, peristiwa tersebut diduga terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah," kata Atnike melalui keterangan resminya, Jumat (22/3/2024).

Komnas HAM, kata Atnike, berharap agar pemerintah dan aparat penegak hukum dapat melakukan proses penegakan hukum yang transparan dan adil dalam penyelesaian kasus tersebut.

"Komnas HAM terus mendorong agar pemerintah memperbaiki strategi pendekatan keamanan di Papua agar dapat meredam intensitas kekerasan dan untuk menghindari jatuhnya korban," katanya.

Komnas HAM, kata Atnike, juga menegaskan bahwa penggunaan kekerasan dalam gerakan politik tidak dapat dibenarkan.

"Untuk itu, Komnas HAM meminta semua pihak agar menahan diri untuk mencegah eskalasi konflik di Papua," katanya.

"Terkait kasus ini, Komnas HAM akan melakukan pemantauan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap atas peristiwa tersebut sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Komnas HAM," sambungnya.

Sebagai informasi, TNI tengah menyelidiki video viral berisi penganiayaan terhadap seorang pria yang diduga dilakukan prajurit TNI di Papua.

"(Penganiayaan itu) diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI, dan TNI saat ini sedang melakukan penyelidikan," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar kepada wartawan, Jumat (22/3/2024).

