Raih Rekor MURI Bingkisan Ramadhan Terbanyak, Wamenag: Capaian Ini Terus Ditingkatkan

JAKARTA- Kementerian Agama mendapat penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas pencapaian dalam pembagian bingkisan Ramadhan terbanyak dan serentak di seluruh Indonesia.

Penghargaan MURI itu diserahkan kepada Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki dalam acara Festival Ramadhan Asyik Bersama Gusmen di Jakarta, Jumat (22/3/2024).

"Kami menerima penghargaan ini dengan bangga atas upaya kolaboratif kami bersama berbagai pihak terkait," ujar Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki.

“Kami berharap, capaian ini dapat terus ditingkatkan dengan partisipasi yang lebih luas dari berbagai pemangku kepentingan,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bimas Islam Kamaruddin Amin, menambahkan, bantuan paket Ramadan yang disalurkan memiliki nilai antara Rp150 ribu hingga Rp200 ribu per paket.

Seluruh bantuan tersebut akan didistribusikan Kemenag secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.

"Ini adalah bukti nyata dari kerja sama aktif antara pemerintah, lembaga amil zakat, dan sektor swasta dalam mendukung masyarakat yang membutuhkan," ujar Kamaruddin.

Dia menjelaskan, total jumlah paket bantuan yang disalurkan mencapai 1.500.000 paket. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.500 paket berasal dari Kemenag RI, 1.000 paket dari Kantor Wilayah Kemenag Provinsi.