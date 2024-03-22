Kebakaran Gudang Lazada di Jakbar, Tak Ada Korban Jiwa

JAKARTA - Gudang penyimpanan barang milik Lazada di Pesing Poglar, Jakarta Barat, kebakaran, pada Kamis (21/3/2024) malam.

Kasatgas BPBD Korwil Jakarta barat, Vitus Dwi Indarto mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

"Korban jiwa dan luka bakar nihil," katanya kepada wartawan, Jumat (22/3/2024) dini hari.

Saat ini, kata Vitus Dwi, proses pemadaman sudah memasuki tahap pendinginan. Namun memerlukan waktu yang cukup lama, karena banyaknya barang yang terbakar.

Selain gudang milik Lazada, Vitus Dwi mengungkap, gudang layanan pengirim paket Sicepat turut terdampak.

"Objek kejadian 2 gudang ekspedisi, gudang sicepat dan gudang lazada," ucapnya.

Vitus menjelaskan, penyebab kebakaran belum diketahui, termasuk berapa jumlah kerugian yang ditaksir atas kejadian tersebut.

(Angkasa Yudhistira)