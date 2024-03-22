Prakiraan Cuaca Jakarta: Waspada Hujan Sedang di Pagi Hari

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meperkirakan hujan dengan intensitas sedang mengguyur sebagian besar wilayah di Jakarta.

"Waspada hujan ringan hingga sedang yang dapat terjadi di sebagian besar wilayah DKI Jakarta pada pagi hari," tulis petugas BMKG pada laman resminya seperti dikutip, Jumat (22/3/2024).

Sementara, pada siang hingga malam hari, BMKG memperkirakan Jakarta berselimut awan.

Untuk suhu udara berada di kisaran 24 hingga 31 derajat dengan kelembapan 70 sampai 95 persen.

(Angkasa Yudhistira)