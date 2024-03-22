Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jakarta: Waspada Hujan Sedang di Pagi Hari

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |04:38 WIB
Prakiraan Cuaca Jakarta: Waspada Hujan Sedang di Pagi Hari
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meperkirakan hujan dengan intensitas sedang mengguyur sebagian besar wilayah di Jakarta.

"Waspada hujan ringan hingga sedang yang dapat terjadi di sebagian besar wilayah DKI Jakarta pada pagi hari," tulis petugas BMKG pada laman resminya seperti dikutip, Jumat (22/3/2024).

Sementara, pada siang hingga malam hari, BMKG memperkirakan Jakarta berselimut awan.

Untuk suhu udara berada di kisaran 24 hingga 31 derajat dengan kelembapan 70 sampai 95 persen.

(Angkasa Yudhistira)

      
