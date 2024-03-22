Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Gudang Ekspedisi di Jakbar, Seorang Petugas Damkar Sesak Napas

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |05:47 WIB
Kebakaran Gudang Ekspedisi di Jakbar, Seorang Petugas Damkar Sesak Napas
Kebakaran gudang ekspedisi. (Foto: Dok Ist)
JAKARTA - Kebakaran gudang ekspedisi di Jalan Pool PPD RT 10/2, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat masih dalam proses pendinginan oleh pihak Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Disgulkarmat) DKI Jakarta.

Kebakaran terjadi sekira pukul 21.59 WIB pada Kamis (21/3) dengan pengerahan unit 18 dan puluhan personel.

 BACA JUGA:

"Situasi kebakaran kuning/proses pendinginan," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI, Jumat (22/3/2024).

Sementara dugaan penyebab kebakaran akibat percikan api dari kabel yang menyambar valet kayu.

