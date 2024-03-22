JAKARTA - Kebakaran gudang ekspedisi di Jalan Pool PPD RT 10/2, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat masih dalam proses pendinginan oleh pihak Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Disgulkarmat) DKI Jakarta.
Kebakaran terjadi sekira pukul 21.59 WIB pada Kamis (21/3) dengan pengerahan unit 18 dan puluhan personel.
"Situasi kebakaran kuning/proses pendinginan," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI, Jumat (22/3/2024).
Sementara dugaan penyebab kebakaran akibat percikan api dari kabel yang menyambar valet kayu.