Ini Dugaan Penyebab Kebakaran Gudang Ekspedisi di Jakbar

JAKARTA - Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Disgulkarmat) DKI Jakarta menjelaskan dugaan penyebab kebakaran gudang ekspedisi di Jalan Pool PPD RT 10/2, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat akibat percikan api dari kabel menyambar valet kayu.

"Diduga penyebab terjadinya kebakaran karena percikan api dari kabel lalu percikan tersebut mengenai valet yang ada di bawah kabel sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran," tulis laporan Command Center, Jumat (22/3/2024).

Petugas damkar masih berjibaku dalam proses pendinginan. Diketahui kebakaran terjadi sekira pukul 21.59 WIB pada Kamis (21/3) dengan pengerahan unit 18 dan puluhan personel.