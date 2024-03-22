Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Rendam Jalan di Kelapa Gading Jakut, Beberapa Kendaraan Mogok

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |09:26 WIB
Banjir Rendam Jalan di Kelapa Gading Jakut, Beberapa Kendaraan Mogok
Banjir di Jakarta. (Foto: IG jakut.info)
A
A
A

JAKARTA - Terjadi banjir di Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (22/3/2024). Sejumlah kendaraan mogok akibat terkena genangan banjir.

Berdasarkan pantauan tampak air menggenangi jalan tersebut. Terlihat lalu lalang motor dan mobil tersendat karena adanya banjir itu.

 BACA JUGA:

"Info lalu lintas pagi ini di jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading Jakarta Utara. Beberapa kendaraan mogok akibat menerobos banjir. Jumat 22/03/2024," dikutip dalam akun Instagramnya @jakut.info.

 BACA JUGA:

Banjir pun menggenangi jalan hingga puluhan meter. Tak jarang banyak motor yang mendadak Mogok atau berhenti karena kondisi jalan itu. 

(Qur'anul Hidayat)

      

