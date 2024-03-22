Banjir Rendam Jalan di Kelapa Gading Jakut, Beberapa Kendaraan Mogok

JAKARTA - Terjadi banjir di Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (22/3/2024). Sejumlah kendaraan mogok akibat terkena genangan banjir.

Berdasarkan pantauan tampak air menggenangi jalan tersebut. Terlihat lalu lalang motor dan mobil tersendat karena adanya banjir itu.

"Info lalu lintas pagi ini di jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading Jakarta Utara. Beberapa kendaraan mogok akibat menerobos banjir. Jumat 22/03/2024," dikutip dalam akun Instagramnya @jakut.info.

Banjir pun menggenangi jalan hingga puluhan meter. Tak jarang banyak motor yang mendadak Mogok atau berhenti karena kondisi jalan itu.

