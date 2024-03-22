Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ruas Jalan di Cengkareng Jakbar Terendam Banjir, Polisi Imbau Masyarakat Cari Jalur Alternatif

Giffar Rivana , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |09:46 WIB
A
A
A

JAKARTA - Hujan mengguyur sejumlah wilayah Jakarta pada pagi ini, yang mengakibatkan genangan di beberapa ruas jalan di Ibu Kota, salah satunya adalah jalan yang ada di Cengkareng, Jakarta Barat yang tergenang air, Jumat (22/3/2024).

Dari video yang diunggah akun X (Twitter) TMC Polda Metro Jaya, ruas jalan di depan Pasari, Cengkareng Jakarta Barat itu terendam air karena terus diguyur hujan pagi ini, ketinggian air diperkirakan 40-50 cm.

Atas dasar tersebut, polisi pun mengimbau untuk para pengguna jalan agar mencari jalur alternatif lain, agar tidak memaksakan melintasi banjir, dan juga mengurangi potensi kemacetan di jalan tersebut.

"08.26 Terdapat Genangan Air dengan ketinggian 40 s.d 50 cm di depan Pasari Cengkareng Jakbar, untuk saat ini masih bisa dilalui oleh Kendaraan, diimbau Bagi Pengguna Jalan agar mencari Jalur Alternatif lain," tulis akun TMC Polda Metro Jaya.

Di sisi lain, hujan yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Jumat (22/3/2024) dini hari, menyebabkan kenaikan status Pintu Air Pulogadung pada pukul 05.00 WIB menjadi Siaga 3 atau Waspada. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya genangan di sejumlah titik di wilayah DKI Jakarta. Hingga pukul 07.00 WIB terdapat 3 RT dan 11 ruas jalan tergenang.

“BPBD mencatat genangan saat ini sebanyak 3 RT atau 0.009 persen dari 30.772 RT dan 11 ruas jalan tergenang yang ada di wilayah DKI Jakarta,” jelas Ketua BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji dalam keterangannya, Jumat (22/3/2024).

