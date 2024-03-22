Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ruas Tol Sedyatmo Arah Bandara Soetta Banjir, Jasamarga Siagakan Mobil Pompa Air

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |10:31 WIB
Ruas Tol Sedyatmo Arah Bandara Soetta Banjir, Jasamarga Siagakan Mobil Pompa Air
A
A
A

JAKARTA - Ruas Tol Sedyatmo arah Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten tergenang banjir dengan ketinggian 10 centimeter mulai dari KM 26 dan arah Jakarta di KM 25+100 serta KM 31 imbas hujan dengan intensitas tinggi. Adanya genangan banjir membuat arus lalu lintas di sekitar mengalami kepadatan.

Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Widiyatmiko Nursejati menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan bagi pengguna jalan Tol Sedyatmo. Menindaklanjuti genangan Jasamarga menyiagakan petugas untuk mengatur lalu lintas dan mobil pompa untuk mempercepat genangan surut.

"Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pengguna jalan. Saat ini petugas telah siaga di lokasi untuk mengatur lalu lintas dan melakukan upaya penyusutan genangan," kata Widiyatmiko dalam keterangannya, Jumat (22/3/2024).

"Untuk mempercepat penanganan, Jasa Marga telah menurunkan mobile pump atau mobil pompa dan melakukan inspeksi pada seluruh titik pompa agar dapat bekerja maksimal dan meminimalisir gangguan. Terdapat total 61 titik pompa, 4 unit mobile pump dan pompa Alkon yang telah dioperasikan untuk mempercepat penurunan genangan," tambahnya.

Widiyatmiko mengimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi arah dan waktu perjalanan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas.

"Bagi pengguna jalan yang ingin menuju Bandara Soekarno-Hatta, dapat memanfaatkan alternatif akses lain melalui JORR II," ujarnya.

Lebih lanjut, Widiyatmiko juga mengimbau agar berkendara sesuai batas kecepatan dan jaga jarak dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrak belakang, serta ikuti arahan petugas di lapangan.

(Khafid Mardiyansyah)

      
